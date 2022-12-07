尼泊爾親印度執政聯盟料繼續掌權

（法新社加德滿都7日電） 執政的尼泊爾國大黨於上月大選中在275席國會贏得89席，成為國會最大黨，黨魁德巴可望續任總理。

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尼泊爾國大黨（Nepali Congress）為首5個政黨共組的聯盟自去年7月執政至今。選舉委員會今天公布計票結果顯示，聯盟在這次大選囊括136席，只差兩席就可過半。

黨幹部表示，5黨聯盟領導人尋求新科議員和其他政黨支持，達成過半。

黨發言人瑪哈特（Prakaksh Sharan Mahat）表示，新成立的輿論黨（Janamat Party）拿下6席，該黨主席勞特（C.K. Raut）已經與德巴（Sher Bahadur Deuba）見面，承諾支持新政府。

暫時無法與勞特取得聯繫就此回應。

瑪哈特說：「毫無疑問，他（指德巴）會成為新政府的總理。」

76歲的德巴被視為親印度，分析認為，他比較有能力凝聚支持取得過半。奧利（K.P. Sharma Oli）領導的敵對陣營尼泊爾共產黨（聯合馬列）（Nepal Communist Party (Unified Marxist― Leninist)）的聯盟取得92席。

中國和印度競逐對夾在兩國中間的尼泊爾發揮影響力，尼泊爾國大黨被視為親印度；尼泊爾共產黨（聯合馬列）則被認為與中國關係更密切。

分析指出，考量到其他聯盟難以拼湊出國會過半席次，德巴可能於數日內第6度掌理國政。

加德滿都的特裡布萬大學（Tribhuvan University）退休政治學教授坎乃爾（Krishna Khanal）說：「當前執政聯盟最可能組成政府，因為只需要爭取數位議員支持，而且這很容易。」

© 2022 AFP