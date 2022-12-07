川普集團稅務詐欺罪成立 重挫川普聲譽

（法新社紐約6日電） 美國前總統川普的家族企業「川普集團」（Trump Organization）今天被紐約陪審團認定稅務詐欺有罪。這對再度尋求白宮大位的川普而言，不啻是一次重擊。

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法新社報導，「川普集團」及另1個實體企業「川普薪資公司」（Trump Payroll Corp）所有遭控罪名全部成立，是這些公司首次被判有罪。

起訴此案的曼哈頓地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）指出：「這是一起有關貪婪和欺騙的案件。」

川普本人未遭起訴，不過以他名字為名的房地產、旅館和高爾夫集團如今被定下重罪，在他尋求共和黨提名角逐2024年總統大選之際，恐對他的聲譽造成嚴重損害。

這2個企業實體被認定在13年期間透過偽造業務紀錄的手段從事詐欺、逃稅。概括來說，2企業遭控17項罪名全數遭判有罪。

陪審團同意檢方主張，即目前由川普2名成年兒子小唐納（Donald Trump Jr）和艾瑞克（Eric Trump）管理的川普集團，2005至2021年間隱匿支付給集團高層的津貼。

曾在川普集團擔任多年財務長的艾倫．懷索柏格（Allen Weisselberg），此前已對15項稅務詐欺指控認罪，並根據認罪協商出庭作證，不過他在審案期間並未牽扯出川普。

川普家族密友、75歲的懷索柏格承認他沒有申報自集團收受的多項津貼福利，包括夫婦倆在曼哈頓高級地段的免租金公寓以及豪華轎車，以及他孫子女的私立學校學費等。

根據懷索柏格的認罪協商，他同意支付近200萬美元罰款以及5個月刑期，而交換條件是他必須在10月展開的司法審查出庭作證。

川普之前痛批此案是對手發動的「獵巫行動」（witch hunt）；川普集團律師團表示將對此判決提出上訴。

川普的委任律師尼切爾斯（Susan Necheles）表示：「此案完全是懷索柏格在他個人納稅申報表上犯下的稅務詐欺。」

她還說：「所有目擊證人一再作證指稱，總統川普和川普家族對懷索柏格的行為完全不知情。」（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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