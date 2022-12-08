伊朗最高領袖遭胞妹罵「專制」

（法新社巴黎7日電） 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的妹妹今天在兒子發布的信件中抨擊哈米尼「專制」，也表態支持因庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發的抗議活動。

廣告 繼續瀏覽後續

22歲的艾米尼因涉嫌違反伊朗嚴格的女性着裝規定，遭到道德警察逮捕羈押後在9月16日死亡，自此抗議活動席捲伊朗。

德黑蘭表示已有200多人在騷亂中喪生，但總部位於奧斯陸的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，伊朗安全部隊至少殺害了458名抗議人士，其中包括63名兒童。

83歲的伊朗最高領導人哈米尼指責伊朗的頭號敵人美國及其盟友煽動抗議活動，並試圖將抗議活動描述為「暴動」。

哈米尼胞妹巴德里（Badri Hosseini Khamenei）在由兒子公諸於網路的信中表示：「我反對哥哥的行為。」巴德里據信人在伊朗，兒子則住在法國。

她寫道：「我向哀悼這個伊斯蘭共和國政權罪行的所有母親致哀…我向來關心人民，特別是伊朗女性。」

她指責這個政權自1979年伊斯蘭革命推翻國王以來，「除了為伊朗和伊朗人帶來痛苦和壓迫外，什麼也沒做」。

「伊朗人民理應享有自由與繁榮，他們的起義合情合理，也是實現權利的必要之舉。」

「我希望看到人民勝利，很快能推翻這個被暴君統治的伊朗。」

巴德里呼籲大權在握的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）「在還來得及時，儘快放下他們的武器加入人民」，也感嘆自己「因身體病痛」無法參與抗議。

巴德里說：「哥哥聽不進伊朗民眾的心聲，誤以為傭兵和貪財之輩才是伊朗人民的聲音。」

她表示：「他用不尊重且無理的字眼來形容受迫害但勇敢的伊朗人，那些字句其實應該安在他自己身上。」

© 2022 AFP