卡斯蒂約欲解散秘魯國會 遭罷黜後被捕收押

（法新社利馬7日電） 長年來容易陷入政治動蕩的秘魯，今天發生快到令人錯愕的一連串事件，左翼總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）遭國會議員罷黜，隨後遭到逮捕。

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在卡斯蒂約試圖解散國會的數小時後，律師出身的60歲副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）宣誓就職，成為秘魯首位女總統。卡斯蒂約此舉遭批評為企圖政變。

秘魯政壇今天高潮迭起的戲劇性發展，是從卡斯蒂約面臨第3次彈劾案展開。卡斯蒂約在踏入政壇前是偏鄉教師，他在18個月前的總統大選勝出，從秘魯傳統的政治菁英手中贏得政權，跌破各界眼鏡。

53歲的卡斯蒂約透過電視發表全國演說時宣布，將解散反對黨把持的國會、實行宵禁，並透過政令實施統治。

卡斯蒂約發表完演說後，批評聲浪如排山倒海而來，國會議員提前辯論彈劾動議，最終130名國會議員中有101人投下贊成票，表決通過卡斯蒂約彈劾案。

卡斯蒂約陷入一連串危機，包括6項針對他的調查、5度重組內閣以及大規模抗議等，國會是以在行使權力上有「道德缺失」為由彈劾他。

秘魯憲法允許基於政治而非法律不當行為，對總統提出彈劾程序，讓彈劾案在秘魯變得司空見慣。

偵辦政府貪污案的檢察官團隊協調員巴雷多（Marita Barreto）說，卡斯蒂約今天傍晚遭到逮捕。

卡斯蒂約下台後不到兩個小時，博魯阿爾特在國會宣誓就職總統，她將完成卡斯蒂約剩餘任期，直到2026年7月。

© 2022 AFP