席琳狄翁自曝罹患罕見神經疾病 歌唱受影響

（法新社巴黎8日電） 加拿大着名女歌手席琳狄翁（Celine Dion）今天取消和延後一系列在歐洲的演出，並揭露自己罹患一種會影響到她唱歌、「非常罕見的神經疾病」。

廣告 繼續瀏覽後續

席琳狄翁上傳一段5分鐘的英、法語影片到社群媒體Instagram，片中的她明顯感傷地表示，她已經應付這個健康問題「很長時間」。

席琳狄翁說：「我最近被診斷出一種非常罕見的神經疾病，叫做『僵硬人癥候群』（Stiff person syndrome），大概是每100萬人有1人會受影響。」

她表示，罹病導致的痙攣「影響到我日常生活的方方面面，有時候讓我走路困難，而且不讓我照習慣的唱歌方式運用我的聲帶」。

「今天，我心痛地告訴你們，這代表我無法準備好在（明年）2月重新開始我的歐洲巡迴。」

席琳狄翁說，她的孩子與醫師團隊每天給她支持，好讓她改善情況，「但我得承認我在掙紮」。

席琳狄翁在1990年代以My Heart Will Go On、The Power of Love等歌曲紅遍全球，至今在全球大型舞台巡演時仍是一票難求。

她在今年稍早延期歐洲巡演時，首次提到自己的痙攣癥狀。

僵硬人癥候群會導致肌肉逐漸變僵硬和肌肉痙攣，通常是在30至60歲之間發病，某些案例中病情可維持穩定，某些則是會逐漸惡化。

© 2022 AFP