中國和沙烏地簽署能源和建設等協議

（法新社利雅德8日電） 中國國家主席習近平和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）今天會面，就能源和基礎建設等領域達成多項協議。

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沙烏地國營媒體報導，中沙簽署的協議價值約300億美元。中國正設法強化因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而受創的經濟；美國的長期盟友沙烏地則致力結交不同的經濟和政治盟友。美國已對習近平這趟訪沙之行表達不滿。

國營電視台播放的影片顯示，習近平和沙烏地實際掌權的穆罕默德．沙爾曼在利雅德的亞瑪瑪宮（Al-Yamamah Palace）會面，兩旁是戴?口罩的高階官員。沙烏地阿拉伯是全球最大石油輸出國。

沙烏地新聞社（SPA）報導，兩人見證雙方簽署氫能等能源協議，以及一項「協調」沙烏地經濟改革政策「沙烏地願景2030」（Saudi Vision 2030）及中國「一帶一路」倡議的計畫。

沙烏地新聞社提到，中沙簽署的協議也涵蓋石化案、住宅開發和中文教學等，但未詳述實質內容或金額。

美國與沙烏地阿拉伯的關係正處於低潮，同時警惕地關注中國日益增長的影響力。美國昨天表示，習近平訪沙是中國企圖在全球施加影響力的又一例證，但這不會改變美國對中東的政策走向。

中國這個全球最大能源消費國，是波灣石油和天然氣生產國的重要貿易夥伴。在波灣地區推動經濟多樣化的情勢下，中國持續與當地擴展雙邊關係，這讓美國更加不滿中國日益涉入波灣的敏感基礎建設。

稍早，國營電視台播出37歲的穆罕默德．沙爾曼歡迎習近平的畫面，接着兩人並肩站着聆聽樂隊演奏兩國國歌。

國營媒體報導，習近平也與86歲的沙烏地國王沙爾曼（King Salman）會面，簽署2016年習近平訪沙時達成的全面戰略夥伴協議。

中國官媒表示，他們「同意每兩年輪流舉行兩國領導人會談」。

「沙烏地願景2030」用意是將沙烏地的化石燃料經濟轉為更多元。穆罕默德．沙爾曼在這項政策中，視中國為關鍵夥伴，期望中國企業加入這項雄心勃勃的龐大計畫。

阿拉伯領袖們今天開始齊聚利雅德，接着與習近平舉行高峰會；習近平另將與6個成員國組成的「波斯灣合作理事會」（Gulf Cooperation Council）會談，然後於明天離開。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP