新法統一計算年齡方式 韓國人將年輕1到2歲

（法新社首爾9日電） 韓國通過一系列的法案，廢止幾種舊的年齡計算方式，統一採用國際通用算法。這將使韓國人的年紀比現在少掉1到2歲。

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目前的計算方式是一般所謂的「韓國式年齡」，將出生時的年齡訂為1歲，然後每年1月1日就加1歲，而不是等到生日時才加1歲。

但韓國國會昨天通過法案，要求官方文件上的年齡須採用國際通用計算方式，並將於明年6月開始實施。

國會在聲明中表示，做出這樣的決定，是為了「解決因混用年齡計算方式產生的社會亂象，以及隨之而來的副作用」。

除了「韓國式年齡」的計算方式，韓國還有另一種主要是用來確定是否能合法飲酒、吸菸的年齡計算方式，出生後從0歲開始計算，然後每到1月1日就增加1歲。

韓國從1960年起也在醫療和法律紀錄上使用和國際相同的計算年齡方式。

以1992年12月31日生的人為例，到2022年12月9日時，依國際慣用計算方式，他的年齡是29歲，若以韓國判定能否合法飲酒的方式計算，他是30歲，而用「韓國式年齡」的算法，他則是31歲。

韓國總統尹錫悅一直在推動這項改革，好省去因不同計算年齡方式產生的行政、社會開支。

有一些韓國人對此感到開心。一位韓國民眾在推特（Twitter）上說：「我要年輕兩歲了，太開心啦。」

「我是12月生的，所以我出生不久就2歲了。終於，我能回到真正的年齡了。」

© 2022 AFP