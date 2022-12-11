中俄勢力擴大 拜登舉辦峰會拉攏非洲夥伴

（法新社華盛頓11日電） 2014年時非裔美國總統歐巴馬在華府與非洲領袖舉行峰會，被外界視為歷史性峰會。睽違8年，現任美國總統拜登13日將舉辦第二屆美非峰會，顯然想抗衡中國與俄羅斯在非洲勢力。

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中國自2014年以來，在非洲大力投資持續超越美國，成為非洲最大的投資國；俄羅斯也不斷擴大在非洲的影響力，派遣傭兵前往熱區，並力圖動員輿論削減西方因烏克蘭戰爭施加的壓力。

拜登在為期三天的峰會中將宣布美國的新投資、關注因俄烏戰爭惡化的糧食安全。然而，有別於中國，美非峰會也將聚焦在民主和政府治理等價值上，以及對抗氣候變遷等議題。

但對喜歡面對面熱烈寒暄外交形式的拜登來說，他最想傳達的訊息是美國在乎非洲夥伴。

美國前總統川普上台後，毫不掩藏他對非洲國家毫無興趣。自從擊敗川普後，拜登支持聯合國安全理事會成員納入非洲國家。此外，幕僚表示，拜登也將在華府舉行的峰會上呼籲非洲聯盟（African Union）正式加入20國集團（G20）。

拜登首席非洲顧問戴夫蒙特（Judd Devermont）說：「我們相信這是決定性的10年。未來幾年將決定世界排序的方式。」

戴夫蒙特表示，拜登和國務卿布林肯（Antony Blinken）「強烈認為在這次的對話中，非洲的聲音將非常重要」

非洲領袖定期每三年和中國舉行峰會，也和美國多個盟邦法國、英國、日本和歐洲聯盟（EU）等定期召開會議。

這次峰會主要議題之一將是美國國會2000年通過的非洲成長暨機會法（African Growth and Opportunity Act）的命運，此法賦予符合人權和民主標準的撒哈拉沙漠以南非洲國家享有大多貨品免關稅進入美國市場的優惠待遇。

非洲成長暨機會法將在2025年到期，非洲領袖將會利用這次雙方峰會的機會釐清一些問題。

美國國務院非洲事務助卿莫利菲（Molly Phee）說：「我們很遺憾非洲成長暨機會法的優惠待遇未發揮最大效益。」

她預期峰會上將有「熱烈的討論」，並表示美國可能會放眼在2025年後和新興的非洲大陸自由貿易區交流。

戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）非洲專案主任迪佐利利（Mvemba Phezo Dizolele）指出，由於自2014年以來未曾再舉辦峰會，美國這次將帶着「信任赤字」參加峰會，欠缺非洲的信任。

「峰會固然帶來不小的機會，也構成若乾的風險。」

他指出：「這次是華府向非洲展現美國願意傾聽他們聲音的機會。」「我們這次抱持高度的期待，但問題是這次和以往將有何不同？」

© 2022 AFP