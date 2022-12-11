疑涉行賄醜聞 歐洲議會副議長遭停職

（法新社布魯塞爾10日電） 希臘籍歐洲議會議員凱利（Eva Kaili）捲入疑與2022世界盃足球賽主辦國卡達有關的貪腐調查，副議長之職遭停職。

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歐洲議會發言人表示，議長梅特索拉（Roberta Metsola）「已決定中止凱利作為歐洲議會副議長所被賦予的所有職權、責任與任務，立即生效」。

今天稍早，梅特索拉在社群平台推特（Twitter）表示，歐洲議會「堅決反貪」，並說他們將盡一切可能「協助司法程序」。

在歐洲議會隸屬社會民主黨團（S&D）、現年44歲的凱利昨天被捕，而在她被捕前幾小時已另有4人遭拘留訊問。

在檢方於布魯塞爾發動搜索後，旋即逮人。據檢方說法，共搜出60萬歐元現金，警方同時查封多台電腦和手機。

比利時聯邦檢察官辦公室表示，調查行動聚焦疑涉「貪腐」和「洗錢」等犯行，且涉及一個中東國家；檢方未指名是哪一國。

但熟悉本案的司法消息來源向法新社駐比利時的人員私下證實，所涉中東國家正是卡達。

凱利等人被捕新聞曝光引發嘩然，各界疾呼拿出行動打擊歐洲議會內部貪腐情事。

國際透明組織（Transparency International）主任範赫爾頓（Michiel van Hulten）表示「數十年來，歐洲議會容許發展出有罪不罰的文化，再加上鬆散的財務規範和控制，以及完全缺乏獨立的道德監督」。

唯有透過歐洲議會議員表決，才能解除凱利副議長職務，但議長梅特索拉的停權決定等於暫時撤除凱利所有職權。

消息人士告訴法新社，另外4名被捕者中至少3人為義大利公民或原本來自義大利，且其中一人是凱利的伴侶、歐洲議會社會民主黨團助理喬吉（Francesco Giorgi）。

比利時「回聲報」（L'Echo）指稱，搜索行動在凱利於布魯塞爾住處中起出「好幾袋裝得滿滿的現金」。

© 2022 AFP