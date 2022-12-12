格林納換囚案 俄曾盼用美陸戰隊員換遭德監禁間諜

（法新社華盛頓12日綜合外電報導）美國女籃明星格林納獲俄羅斯釋放返國後，有報導指，俄國曾希望以美國前陸戰隊員，換取因殺人在德國遭定罪監禁的俄國間諜。

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美國媒體報導，在有關格林納（Brittney Griner）的換囚計畫中，美方本還希望營救另名被關押在俄的前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan），但相關談判因莫斯科要求釋放被關押在德國的定罪殺人犯柯拉希可夫（Vadim Krasikov）而受挫。

格林納透過換囚計畫獲釋後，外界質疑為何美方沒有一併救回惠蘭。惠蘭於2018年在俄國被捕，並被控間諜罪名。

報導指，換囚談判因俄方要求釋放柯拉希可夫而陷入困境。柯拉希可夫是俄國間諜組織前上校，2019年8月，他在光天化日下於柏林小蒂爾加滕公園（Kleiner Tiergarten）槍殺40歲的喬治亞籍前車臣叛軍指揮官甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili），因此遭德國法院判處無期徒刑。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）昨天被問及上述報導時證實，「對方聲稱他們想換回一個名叫柯拉希可夫的人，他已被德國拘禁。但俄方提議並未被視為一個嚴肅的條件」。柯比還說，柯拉希可夫是個「殺手」。

早在7月下旬，柯比就曾告訴美國有線電視新聞網（CNN），將柯拉希可夫納入換囚交易，是莫斯科「為避免美方提出嚴肅條件而進行的惡意之舉」。

紐約時報（New York Times）則報導，部分美國外交官員相信，釋放柯拉希可夫的要求源自俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。在烏克蘭戰爭引發美俄激烈對抗之際，蒲亭對於是否要換囚助長美國總統拜登的政治聲勢，仍抱持謹慎態度。

© 2022 AFP