聯合國兒童基金會：葉門內戰已導致萬餘兒童死亡或殘疾

（法新社杜拜11日電） 聯合國今天表示，葉門內戰近8年前升高至今，已導致1萬1000多名兒童喪生或殘疾。

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聯合國兒童基金會（UNICEF）談到這場世上最嚴重的人道主義危機死傷時表示：「這場衝突真正的死傷人數可能要高得多。」

基金會負責人羅素（Catherine Russell）說：「數以千計兒童失去了生命，還有數以十萬計仍面臨可預防疾病或饑餓造成的死亡風險。」

聯合國兒童基金會表示，葉門約有220萬兒童嚴重營養不良，其中1/4年齡在5歲以下，大多數兒童極易患上霍亂、麻疹和其他疫苗可預防的疾病。

葉門戰爭2014年爆發後，伊朗支持的「青年運動」（Huthi）叛軍很快佔領了首都沙那（Sanaa），迫使沙烏地阿拉伯領導的部隊在隔年介入支持葉門政府。

這場戰爭至今已造成數十萬人死亡，有的是直接死於戰火之中，有的是間接死於不安全的飲用水、疾病、饑餓等因素。

聯合國最新資料證實2015年3月至2022年9月有3774名兒童死亡，聯合國斡旋的停戰持續了6個月，但今年10月2日停戰期限到了之後，交戰方未能就延長停火達成共識。聯合國兒童基金會說，自那時以來，至少有62名兒童傷亡。

聯合國兒童基金會表示，這些年共有3904名男童被徵召上前線，超過90名女童負責檢查哨等工作。

© 2022 AFP