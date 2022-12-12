英國護理師罷工 堅稱不得已

（法新社倫敦11日電） 英國護理師本周準備舉行工會「皇家護理學院」106年歷史上的首次罷工，他們堅稱，這是不得已而為之的「最後手段」。

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多達10萬名來自英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的英國護理人員工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）成員拒絕政府薪資提案後，15日將罷工1天。

化療、洗腎、加護病房、新生兒和兒科加護病房的照護不受影響，但皇家護理學院表示，其他科別會減至耶誕假期的人力。

37歲的急診護理師布斯洛（Mark Boothroyd）表示，情況已來到臨界點。他說：「工作量太可怕，護理師疲於奔命，沒辦法提供病患安全的服務，我們每天看到病患受到影響，處於風險。」 身為皇家護理學院成員和聯合工會（Unite）代表的布斯洛表示，15日的罷工以及20日的另1場罷工，都是為了恢復「病患照護品質」。

與其他國家一樣，英國深陷生活費危機，住房、食品和能源的價格上漲。 皇家護理學院希望加薪幅度高於通貨膨脹，但政府表示負擔不起。10月英國的通膨率11.1%，創下41年新高。

皇家護理學院秘書長柯藍（Pat Cullen）在周末提議，如果衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）同意談判，就「暫停」罷工。 但巴克雷堅持，雖然他對就更廣泛的問題進行談判持開放態度，但薪酬解決方案是由獨立審查機構建議，不會重新討論。

© 2022 AFP