蒙古人反貪示威 零下30度露宿首都廣場

（法新社烏蘭巴托12日電） 一群蒙古人身穿抵禦冰點以下氣溫的層層厚衣，在首都烏蘭巴托市中心廣場露宿，他們宣稱在被控貪腐的官員受到懲罰之前，他們不會離開。

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這場在東亞內陸國蒙古的抗議活動今天進入第8天。數千人在烏蘭巴托（Ulaanbaatar）市中心集會，對於一幫國會議員和企業高層疑似竊取數以10億計美元煤礦表達憤怒。

儘管當地這個時節的氣溫經常降到攝氏零下30度以下，許多人還是堅持在市中心的成吉思汗廣場（亦稱蘇赫巴托爾廣場，Sukhbaatar Square）過夜。

他們穿着蒙古傳統羊皮束腰長袍德勒（deel），並穿上狼皮外套和馬皮靴保暖。他們睡在保麗龍和毛氈上，決心在正義得到伸張之前一直待下去。

一位在廣場上睡了4天的女子告訴法新社：「我會留在這裡，直到小偷受到懲罰。」她拒絕透露姓名，她說上周有一些抗議者遭到警察毆打後，她擔心自己的安全。

示威者稱，大眾的支持令他們深受鼓舞，當地居民提供他們物資，並用言語鼓勵他們。一些蒙古的名人和網紅也加入呼籲行動的行列。

22歲抗議者曾格賽汗（Ariunzaya Tsengelsaikhan）告訴法新社：「這麼多人關心我們。不斷有人帶來熱食和飲料，並贈送保暖的衣服。」

她說：「你若睡在兩人之間並彼此緊靠在一起，那會很溫暖。我們每2小時換一次姿勢，以確保每個人都暖和。」

「2天前，我接受公共電視台訪問後，一名男子給了我一個睡袋和一個墊子。」

當局拒絕讓抗議者在廣場北面豎立蒙古包，因為那裡會正對着蒙古民族英雄成吉思汗的雄偉雕像和國會大廈。

一位要求匿名的抗議者說：「會睡在戶外毛氈上的是狗。政府像對狗一樣對待我們。我們睡在毛氈上。」

「我們想要豎立一個蒙古包來保持溫暖，並繼續我們的抗議。」

蒙古政府已經宣布逮捕了國家最大煤礦公司之一珍寶塔本陶勒蓋（Erdenes Tavan Tolgoi）的前執行長巴特圖勒嘎（Gankhuyag Battulga）及其他10幾名被控利用侵佔的煤礦洗錢的人士。但這些逮捕行動未能平息眾怒。

一直睡在廣場上的30歲抗議者達米蘭（Bayaraa Damiran）說：「我們想要那隻大魚。」「他們抓了7、8名基層官員。我們想知道上頭那隻大魚。」

© 2022 AFP