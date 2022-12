金球獎入圍名單公布 「伊尼舍林的女妖」囊括8項居冠

(法新社洛杉磯12日電) 第80屆金球獎入圍名單今天揭曉,由愛爾蘭黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)囊括8項提名居冠,而「阿湯哥」湯姆克魯斯與影帝提名失之交臂。

法新社報導,「伊尼舍林的女妖」是由迪士尼(Disney)旗下探照燈影業(Searchlight Pictures)製作,獲得8項金球獎提名,包括柯林法洛(Colin Farrell)入圍音樂喜劇類最佳男主角、馬丁麥多納(Martin McDonagh)入圍最佳導演,而該電影也獲得音樂或喜劇類最佳影片提名。

超現實科幻片「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once)則獲6項提名,關於好萊塢黃金時代的電影「巴比倫」(Babylon)及大導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的「法貝爾曼」(The Fabelmans)則各獲5項提名。

布蘭登費雪(Brendan Fraser)因主演電影「鯨」(The Whale)獲得劇情類最佳男主角提名,本片描述一名病態肥胖男人的故事。但布蘭登費雪已表態他不會參加金球獎典禮。

布蘭登費雪曾指控,好萊塢外籍記者協會前主席柏克(Philip Berk)2003年在一場業界活動中性侵他。柏克否認指控,後來並因為發言指稱「黑命關天」(Black Lives Matter)是一場「種族仇恨運動」而被開除會籍。

法新社指出,上屆金球獎因深陷醜聞遭A咖明星和製片公司抵制,如今將嘗試重建自身作為好萊塢重量級頒獎典禮的聲譽。

主辦金球獎的好萊塢外籍記者協會(Hollywood Foreign Press Association)多年來備受爭議的「潛規則」於去年初曝光後,如今已加緊腳步展開改革行動。

各界原本普遍認為,「阿湯哥」湯姆克魯斯(Tom Cruise)因為主演「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)有望角逐本屆金球獎影帝寶座,但他未受評審青睞,沒有得到提名。

