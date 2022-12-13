美亞太助卿訪中 討論改善美中關係與台灣問題

（法新社北京13日電） 北京昨天表示，1個美國高級代表團造訪中國，為國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初的訪問奠定基礎。代表團討論到如何改善美中關係，也觸及到台灣問題。

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北京表示，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）以及中國外交部副部長謝鋒11、12日在河北省會談。

中國國家主席習近平和美國總統拜登上月在印尼�Q里島舉行峰會時，承諾修復關係。

中國外交部發言人汪文斌昨天表示，雙方就落實兩國元首在�Q里島峰會共識進行了深入討論。

汪文斌說，這場會議還涉及台灣，謝鋒、羅森柏格、康達也討論到加強各層級往來，並同意保持溝通。

美國則表示，代表團討論到北韓以及俄烏戰爭，華府希望北京向北韓加強施壓。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「會談十分坦率，也有實質意義。」

「他們也討論到雙方利益交集之處的可能合作管道。」

「那包括氣候變遷、衛生安全、全球總體經濟穩定，以及全球糧食安全等挑戰。」

普萊斯表示，這次訪問將為布林肯明年初訪中鋪路，屆時他將是4年多來首位訪中的美國國務卿。

結束中國行之後，康達與羅森柏格將與盟國日本和南韓會談。

© 2022 AFP