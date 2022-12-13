美總統拜登將簽署聯邦法 保障同婚權益

（法新社華盛頓13日電） 美國總統拜登今天將完成簽署立法，給予同性婚姻聯邦法律保障，並將於白宮迎接數千名賓客，慶祝這個立法里程碑時刻。

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12年前，拜登擔任前總統歐巴馬（Barack Obama）副手時，就曾公開表態力挺同婚伴侶關係。直到2015年，美國才透過最高法院判決，讓全美同性婚姻合法化。

如今的美國最高法院立場保守許多。該院今年6月推翻半世紀前保障墮胎權的歷史性裁決後，許多進步派人士擔心，同性婚姻權恐淪為下一個被推翻的目標。

因此，參眾兩院上周迅速通過法案，在立場嚴重分歧的美國政壇，展現罕見的跨黨合作。

拜登發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天宣布，為慶祝這一刻，拜登將於白宮招待共和與民主兩黨議員、來自全美的倡議人士，以及為此興訟的婚姻平權推手。

尚皮耶身為第一個出任白宮新聞秘書的公開出櫃女同志，本身也已締造歷史紀錄。她預告，屆時還會有「演奏音樂的佳賓和表演，來慶祝這個歷史性法案」。

她表示，這項立法「將讓數以百萬計LGBTQI+族群以及跨種族伴侶，終於能夠享有自身及子女應有的權利與保障」。

「尊重婚姻法案」（The Respect for Marriage Act）並不要求各州將同性婚姻合法化，但它廢除了過去將婚姻定義為一男一女結合的立法，並要求各州承認在外地結婚的同性伴侶。

換句話說，最高法院一旦出手推翻2015年承認同性婚姻合法化的判決，禁止同性婚姻的州分，仍必須承認在另一州結婚同性伴侶的已婚身分。

© 2022 AFP