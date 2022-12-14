丹麥超越傳統 選後6周完成談判建立聯合新政府

（法新社哥本哈根13日電） 丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，6周前國會選舉後無法確定能形成左右翼聯盟，經過曲折談判，如今終於要成立新政府。

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左派的佛瑞德里克森告訴媒體，她的社會民主黨（Social Democrat）在11月1日的國會選舉中，以微弱多數勝選後，政治聯盟是「我們國家所需要的」。

她說：「這既是因為我們面臨通膨與歐洲的戰爭危機，也是因為我們必須做出迫使我們以不同方式看待事物的決定。」

佛瑞德里克森將聯合政府一事稟報女王瑪格麗特（Queen Margrethe）後，她對媒體說，15日將宣布新政府團隊，「由社會民主黨、自由黨（Liberals）和溫和黨（Moderates）組成」。

她說，新政府將有「很多妥協，但最重要的是，有很多雄心壯志」。

女王與國會其他11個政黨領袖單獨見面之後，責成佛瑞德里克森在11月嘗試組建新政府。

法新社報導，這次丹麥能組成聯合政府，是超越了一貫的政治傳統。

1978年至1979年間，社會民主黨和自由黨組成的最後一個聯合政府，只維持了9個月。

但一向領導少數派政府的社會民主黨，是迄今為止最大的政黨，在國會179個席次中擁有50席。

雖然瑞德里克森政府處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大致受好評，但丹麥當局下令大規模撲殺水貂對抗COVID-19的作法引發這次提前大選。

當時政府因擔心COVID-19變異株，於2020年11月決定撲殺全國1500萬隻水貂後，而爆發危機。

這項決策後來被判定是違法的，社會自由黨（Social Liberal ）逼宮，揚言要推翻佛瑞德里克森的少數政府，除非她宣布提前舉行大選，以重新獲得選民信心。

結果社會自由黨為這場賭注付出代價，失去16個席位中的9席。

相較之下，這是社會民主黨20年來最好的選舉結果，讓佛瑞德里克森以強勢姿態進入談判。

佛瑞德里克森和社會民主黨人士甚至在投票前就表示，該黨希望超越傳統分歧來治理國家。

他們必須與右翼主要政黨「自由黨」和前首相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）所組成的中間派新政黨「溫和黨」進行談判。

溫和黨贏得逾9%的選票，拉斯穆森堅定表示，他想成為左右翼之間的「橋樑」。

近幾十年來，極右派對丹麥政治產生重大影響，但這回選舉，3個民粹主義政黨加起來只贏得14.4%的選票，在談判中幾乎沒有影響力。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP