拜登簽署成法 同性婚姻獲美聯邦法律保障

（法新社華盛頓13日電） 美國總統拜登今天將一項同性婚姻納入聯邦法律保障的法案簽署成法，同時邀請眾多賓客齊聚白宮，慶祝這項立法上的里程碑。

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拜登說，這項極具意義的法律是人權一大勝利。他過去擔任前總統歐巴馬的副總統時，就公開表態支持同性婚姻；後來最高法院於2015年裁定同性婚姻在全美都屬合法。

拜登在簽署儀式上說：「美國朝平等、自由和公正踏出了重要一步，不只是為某一些人，而是為所有人。」

美國最高法院今年6月推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保障。在那之後，左派和右派國會議員開始合作，防範同性婚姻權利受到損害。

美國國會上周確定通過這項法案，在政治意見極為分歧的華府政壇，這是一次相當罕見的跨黨派合作。

拜登邀請多名民主黨籍和共和黨籍議員到白宮慶祝，還有美國各地婚姻平權案的律師和原告們。

民主黨籍聯邦參議員鮑德溫（Tammy Baldwin）是美國第一位公開出櫃的參議員，也參與草擬法案。她說，見證拜登將法案簽署成法，她「欣喜若狂」。

她說：「我們今天創造了歷史，為數以百萬計美國人帶來改變。我們要對數以百萬計同性和跨種族伴侶說，我們看到了他們，也尊重他們。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天說，這項法律將讓數以百萬計LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人等）和跨種族伴侶安心，他們和他們子女應當享有的權利終於獲得保障。

尚皮耶本身也曾創造歷史，她是第一位出櫃的白宮新聞秘書。

© 2022 AFP