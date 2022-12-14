毅力號首度捕捉火星塵捲風聲 科學家分享過程

（法新社巴黎13日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）火星探測車「毅力號」（Perseverance）首度成功錄下火星塵捲風聲音，有住人類研究火星生命痕跡，參與研究計畫的科學家今天分享這段過程。

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2021年9月27日這天，在一個偶然的機會下，一個高118公尺、寬25公尺的塵捲風直接從毅力號上方通過，毅力號上的火星遙感儀器SuperCam成功捕捉到塵捲風低沉的呼嘯聲。

法國太空研究機構「高等航空暨航太學院」（ISAE-SUPAERO）的行星研究人員梅鐸（Naomi Murdoch）說：「在它抵達（毅力號上方）時，我們聽見了和這個塵捲風有關的風聲，之後便沒有聲音，因為我們正處於旋風眼中。」

她說，當麥克風再度穿過塵捲風的眼牆時，聲音又回來了。SuperCam的麥克風就是在高等航空暨航太學院設計出來的。

梅鐸指出，塵埃撞擊發出嗒嗒聲，讓研究人員得以計算粒子數量，好研究這個旋風的結構和行為。

這也可能有助解決一直困擾科學家的一個謎團。梅鐸表示，在火星某些地區，「旋風通過時會吸走沙塵，一路清掃火星探測車的太陽能板」。

但梅鐸說，在其他地區，旋風經過時並沒有帶走太多沙塵，「它們就只有移動空氣，我們並不清楚原因」。

她表示，舉例來說，NASA「洞察號」（InSight）火星探測器的太陽能板「就被沙塵覆蓋」，因為洞察號所在的位置無法利用這些天然的吸塵器。

這項研究發表於「自然通訊」（Nature Communications）期刊。

© 2022 AFP