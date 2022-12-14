秘魯抗議越演越烈 前總統要求停止羈押遭法院駁回

（法新社利馬14日電） 秘魯前總統卡斯蒂約被控叛亂和密謀罪名遭逮捕，他要求停止羈押遭法院駁回。秘魯官員警告，要求釋放卡斯蒂約的抗議活動恐惡化失控。

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檢方消息人士告訴法新社，秘魯檢方昨天深夜聲請羈押卡斯蒂約18個月，正式對他展開調查。

遭國會彈劾罷黜後被逮捕的卡斯蒂約稍早告訴法庭，他「永遠不會放棄」他的志業。

卡斯蒂約也呼籲軍警「停止殺害」要求釋放他、讓他複位的抗議者。示威人群和安全部隊爆發衝突迄今造成7人死亡。

不過，法官馬丁（Cesar San Martin）在視訊開庭審訊後，駁回卡斯蒂約停止羈押的要求。

卡斯蒂約7日在國會舉行第三度彈劾投票前，試圖解散國會。卡斯蒂約及其家人涉貪污罪嫌遭到調查。

國會依照計畫進行投票，最後以壓倒性票數決議以「道德缺失」為由彈劾卡斯蒂約。數小時後，律師出身的60歲副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）宣誓就職，成為秘魯首位女總統。卡斯蒂約則暫遭羈押7天。

左派的卡斯蒂約在昨天的視訊開庭中表示：「我絕不會放棄，摒棄帶我來到這裡的人民事業。」

「在此我想呼籲武裝部隊和國家警察，放下他們的武器，不要再殺害這些渴望正義的人。」

博魯阿爾特是秘魯自2016年以來第6位總統。

卡斯蒂約在2021年6月總統決選中以黑馬之姿竄出，以50.12%的得票率勝出當選總統，擊敗右翼對手藤森惠子（Keiko Fujimori）。卡斯蒂約上台17個月來，面臨6項針對他及其家族的調查、要求他下台的大規模抗議，以及和反對黨把持的國會爆發權力鬥爭。

© 2022 AFP