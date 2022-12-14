美非峰會登場 華府把矛頭指向中俄兩國

（法新社華盛頓13日電） 美非峰會今天登場，華府隆重迎接非洲各國領袖，承諾提供價值數百億美元援助，同時也不忘警告非洲各國，中國和俄羅斯正日益侵害非洲、破壞當地穩定。

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3天峰會一開始，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在與幾位非洲總統舉行的小組會議中警告，北京當局正利用自身經濟影響力，逐日拓展它在非洲的足跡。

奧斯汀說：「讓人不安的地方在於，他們對自身所做所為並非向來透明坦率，這會產生問題，就算局勢還沒失穩，總有一天也會如此。」

他補充表示，至於俄羅斯，莫斯科當局「持續販售廉價武器」並「在非洲大陸各地部署傭兵」，而「這同樣會造成不穩定」。

美國前總統歐巴馬於2014年召開畫時代的首屆美非峰會，接下來的川普總統則從不掩飾他對非洲不感興趣，使得拜登這次的峰會是時隔8年來的首場美非峰會。

而這8年期間，中國對非洲的投資已逐步超越美國。對於華府發出有關北京數百億美元基礎建設投資恐成債務陷阱的警告，非洲各國大多並未理會。

對此，峰會登場前，中國駐美國大使秦剛表示，北京當局是「真誠」發展對非洲關係，並說中國對非洲的投資或融資為非洲人民帶來的並不是「陷阱」，而是「福祉」。

© 2022 AFP