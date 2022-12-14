鬆綁防疫限制致染疫人數激增 IMF估中國今明兩年成長將放緩

（法新社華盛頓13日電） 國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天告訴法新社，由於鬆綁COVID-19防疫限制導致染疫人數激增以及帶來暫時性挑戰，中國今明兩年經濟成長「極有可能」放緩。

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全球第2大經濟體中國近日放寬了實施近3年的嚴格COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施之後，正努力因應飆升的確診病例。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）說，中國的清零政策雖重創了經濟，但「放寬防疫限制也將在未來幾個月帶來一些困難」。

這是因為感染人數暴增將會是不可避免的，有更多人暫時無法加入勞動力市場。

她說：「然而，中國很可能會在下半年度克服困境，經濟成長前景有望出現些許改善。」

中國清零政策主打的是快速封鎖、國際旅行限制和大規模檢測。這些措施對消費者和企業帶來沉重打擊，最終在中國各大城市引發示威活動。

IMF先前警告，中國居民面臨的防疫限制特別嚴苛。

IMF在10月將其對中國今年的經濟成長預測下調至3.2%，來到數十年來最低水準，同時預測明年成長將升至4.4%。

喬治艾娃說，但「我們極有可能會下調中國2022年和2023年的成長預測」。

目前，中國還須調整COVID-19政策，例如透過更具針對性的限制和加強疫苗接種來防疫，尤其是針對老年人口。喬治艾娃補充說，此外還需運用更多抗病毒治療。

她重申，鑒於2023年也將是「非常困難的一年」，IMF進一步下調經濟成長預測的可能性「很高」。

她說，除了中國外，美國和歐洲聯盟的經濟成長預計也將同時放緩，有一半的歐盟國家明年料將陷入衰退。

IMF稍早表示，明年全球經濟成長率有25%的機率會降至2%以下，但喬治艾娃今天說，這個可能性已經上升。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP