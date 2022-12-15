大選開票「異常」暫停計票 投票合法性遭質疑

（法新社斐濟首都蘇瓦15日電） 斐濟14日舉行大選，開票系統歷經數小時「異常」後，原本領先的在野黨拉布卡瞬間從領先變落後，在社群媒體引發質疑和憤怒聲浪。

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斐濟過去35年曆經4次政變，這次大選考驗斐濟剛萌芽的民主。

斐濟現任總理、斐濟第一黨（FijiFirst）領袖巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）巴依尼馬拉馬的競爭對手是人民聯盟黨（People's Alliance Party）的領袖暨前總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）。

昨天開出第一批選票時原由拉布卡領先，支持者一度燃起斐濟將出現20年來首度和平政權轉移的希望，但選務主管塞尼（Mohammed Saneem）今天凌晨倉促舉行記者會，稱計票人員偵測到「異常」後，暫停公布計票結果。

約莫4小時後天將破曉，即時開票結果重新上線，此時換成巴依尼馬拉馬票數領先並有望贏得大選，在社群媒體引發質疑和憤怒聲浪。

今天上午7時的即時開票結果顯示，巴依尼馬拉馬的斐濟第一黨得票率45.88%，領先人民聯盟黨的32.66%，而國家聯盟黨則獲9.29%。

拉布卡表示：「我必須確認這次投票結果是正確的，即便對簿公堂也所不惜。」儘管他力拚取代執政16年的巴依尼馬拉馬，仍呼籲支持者保持冷靜。

© 2022 AFP