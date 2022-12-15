惡搞和假新聞難區分 諷刺戲謔容易造成誤導

（法新社華盛頓15日電） 網路上幽默的虛構故事經常讓人會心一笑，但研究人員卻笑不出來，因為不僅公眾可能遭到愚弄，有時中招的甚至是媒體。專家警告，諷刺戲謔文比我們以為的更容易造成誤導。

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美國考慮徵收呼吸稅？卡達世界盃期間禁止慶祝得分，因為這樣太gay？殺蟲劑製造商為可以殺死蚊子的臭屁而延攬烏干達男人？

這些荒謬至極的諷刺、惡搞、玩笑時常讓人捧腹，卻也經常被人信以為真，而且這種情況舉世皆然。由於這些笑話常會成為假新聞主要來源，必須進行事實查核予以揭穿，儘管這麼做會引起內容發表者反彈。

有多個諷刺性網站模仿正規媒體網站，提供看起來像是正常新聞的內容，其實卻是捏造的故事，經常讓讀者感到困惑。

有時即使表明相關內容為戲謔諷刺文，標示免責聲明，許多讀者還是只看錶面、不明究理。

美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）的波爾森（Shannon Poulsen）研究幽默和假新聞之間的關連。她告訴法新社：「諷刺文比我們以為的更容易造成誤導。」

「由於每天都有不同的人信以為真，我想要說，這是值得注意而且嚴重的假新聞態樣。」 法國數位電視頻道CNews主持人普羅（Pascal Praud）今年9月在直播時，把一個惡搞推特帳號上的所謂能源部長言論誤以為真。 法新社追蹤一篇所謂「放致命臭屁男子」的文章，結果源頭也是一個惡搞網站，但是英國暢銷小報「太陽報」（The Sun）還是刊登這報導，並在臉書（Facebook）上引發熱議，留言多達數千則。

至於跟卡達世界盃有關的那個消息，上月透過德國世界報（Die Welt）的諷刺時事版面披露，還被信以為真地在臉書、加密通訊軟體Telegram和推特（Twitter）等平台上廣為轉發。

美國諷刺惡搞新聞網站「洋蔥」（The Onion）刊登的內容則是太幾可亂真，線上論壇不時會有人嘲笑受騙上當的讀者。

儘管如此，創作這些非真實內容的始作俑者，卻對事實查核網站揭露真相之舉不假辭色。

印度諷刺性網站Fauxy今年9月就因為一篇自家文章被查出是假新聞，對孟買事實查核機構Boom Live發出法律通知，指控對方損害其聲譽。

Boom Live編輯雅各（Jency Jacob）主張事實查核有其必要，因為許多容易受騙的讀者把這些內容當真，不斷轉傳。

「我們通常避免拆穿諷刺性文章，因為我們相信那是有效的表達形式。但是一旦我們認為文章沒有充分免責聲明，而且被讀者廣泛地信以為真，就只能選擇揭穿它。」

© 2022 AFP