斐濟大選開票異常票數逆轉 在野黨要求驗票

（法新社斐濟首都蘇瓦15日電） 斐濟14日舉行大選，開票系統歷經數小時「異常」後，出現票數逆轉。原本開票領先的在野黨領袖拉布卡表示，將循法律途徑要求驗票，同時呼籲支持群眾保持冷靜。

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曾任總理的拉布卡在首次公開談話中告訴法新社，他所屬政黨有權尋求法律救濟。

他說：「我們將尋求一切可用管道，確保人民投票選出政府的權利不會被剝奪。」他的第一步就是向斐濟選舉委員會申訴。

拉布卡說：「我必須確認這次投票結果是正確的，即便對簿公堂也所不惜。」儘管他力拚取代執政16年的巴依尼馬拉馬，仍呼籲支持者保持冷靜。

昨天開出第一批選票時原由拉布卡領先，支持者一度燃起斐濟將出現20年來首度和平政權轉移的希望，但選務主管塞尼（Mohammed Saneem）今天凌晨倉促舉行記者會，稱計票人員偵測到「異常」後，暫停公布計票結果。

約莫4小時後天將破曉，即時開票結果重新上線，此時換成巴依尼馬拉馬票數領先並有望贏得大選。

這起深夜的詭異計票突發事件佔據當地新聞版面，並在社群媒體引發質疑和憤怒聲浪，但選務主管塞尼辯稱計票絕無作假，並表示最終選舉結果將於18日揭曉。

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