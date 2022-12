「艾倫愛說笑」DJ鮑斯輕生 享年40歲

(法新社洛杉磯14日電) 在美國播出長達19年的談話性節目「艾倫愛說笑」DJ鮑斯(Stephen "tWitch" Boss)的妻子表示,鮑斯已離世,享年40歲。洛杉磯媒體報導稱他明顯死於自殺。

美國娛樂新聞媒體TMZ表示,身兼DJ和舞者的鮑斯昨天在洛杉磯一家旅館被發現,身上有似乎是自己造成的槍傷。

根據TMZ,鮑斯的妻子霍克(Allison Holker)因擔心丈夫而聯繫警方,鮑斯不久後卻被人發現陳屍在旅館房間。

據多家媒體報導,34歲的霍克說:「我懷着最沉重的心情告訴大家,我的丈夫史蒂芬(鮑斯的名字)已經離開了我們。」

「史蒂芬的光芒點亮他踏入的每一個房間。他把家庭、朋友和社區看得比一切都重要…他是我們家庭的支柱,最好的丈夫和父親,也是他粉絲的榜樣。」

洛杉磯警察局發言人表示,警方昨天上午接獲一通報案電話,內容與1名男子死亡有關。洛杉磯郡驗屍官辦公室表示將對鮑斯進行驗屍。

鮑斯於2014年加入「艾倫愛說笑」(The Ellen DeGeneres Show)成為固定班底,直到節目於今年5月停播為止。

鮑斯還參加過舞蹈選秀節目「舞林爭霸」(So You Think You Can Dance),並參演「舞力全開」(Step Up)系列電影和「舞力麥克:尺度極限XXL」(Magic Mike XXL)。

在傳出這個不幸的消息後,「艾倫愛說笑」主持人艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)在推特(Twitter)上傳一張她和鮑斯相擁的照片,並寫道:「我心碎了。tWitch(鮑斯的綽號)散發出純粹的愛與光芒,他是我的家人,我全心全意地愛着他。我會懷念他。」

© 2022 AFP