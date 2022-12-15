襲裴洛西夫婿犯嫌攻擊名單 男星湯姆漢克斯入列

（法新社舊金山14日電） 美國聯邦眾議院議長裴洛西夫婿遇襲案，今天舉行預審聆訊，犯嫌除鎖定裴洛西，還列出未來攻擊目標名單，好萊塢男星湯姆漢克斯、加州州長紐松、美國總統拜登之子韓特均在內。

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42歲的犯嫌德帕佩（David DePape）向警方表示，他原本打算綁架裴洛西（Nancy Pelosi）並要她坦承民主黨的「謊言」，不然就砸碎她的膝蓋骨。

不過，當德帕佩10月闖入裴洛西位於舊金山的寓所時，卻發現裴洛西82歲的夫婿保羅（Paul Pelosi），他向警方表示，他和對方進行「相當友好的」交流後，用鐵錘重擊保羅的頭導致骨折。

舊金山高等法院法官墨菲（Stephen Murphy）今天裁定已有充分的證據，將被告德帕佩交付審判。

德帕佩否認謀殺未遂、使用致命武器攻擊、虐待老人、入室盜竊等指控。德帕佩告訴調查人員，除了裴洛西外，他也在尋找其他引人注目的目標。

犯嫌的攻擊目標名單中，還包括好萊塢男星湯姆漢克斯（Tom Hanks）、加州州長紐松（Gavin Newsom）以及拜登之子韓特（Hunter Biden）。其中韓特常被右翼陰謀論者列為攻擊目標。

在今天的預審聆訊中，檢察官播放了德帕佩被捕後接受調查人員訊問的部分內容錄音。

舊金山紀事報（ San Francisco Chronicle）報導，犯嫌表示，他曾告訴保羅，他無意投降。

在錄音中，德帕佩說：「我威脅了他幾次，但大多數的時候是非常友好。」

德帕佩還在屋內時，保羅趁機打電話報警。警方抵達後雖順利制伏德帕佩，但他已用榔頭將保羅敲到不省人事。

德帕佩28日將再出庭。

© 2022 AFP