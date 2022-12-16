秘魯最高法院裁定 前總統卡斯蒂延押18個月

（法新社利馬15日電） 秘魯最高法院今天裁定繼續羈押遭到罷黜的總統卡斯蒂約18個月。卡斯蒂約上周遭國會彈劾後被捕，在秘魯各地掀起示威活動，目前已知動蕩中有10人死亡。

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秘魯最高法院法官表示，卡斯蒂約（Pedro Castillo）曾試圖向墨西哥駐利馬大使館尋求庇護，有逃亡之虞，因此批准檢方提出延押的聲請。羈押卡斯蒂約的命令延長到2024年6月。

左翼前總統卡斯蒂約曾是學校老師，在面臨數項貪污調查之際，他上周試圖解散國會，並宣布將通過法令實施統治，反對黨稱他這麼做是為了逃避彈劾投票。

檢察官狄亞士（Alcides Diaz）說，卡斯蒂約遭控叛亂與共謀罪，如果遭到定罪，最高可處10年有期徒刑。

卡斯蒂約遭罷黜在秘魯各地掀起抗議浪潮，衛生部表示死亡人數累計已達10人。儘管政府宣布進入緊急狀態，秘魯全國每天仍有數以千計民眾參加集會，包括首都利馬。

卡斯蒂約的支持者不願退縮屈服，有數十人在卡斯蒂約遭羈押的監獄外紮營。今天，共有300人在卡斯蒂約遭羈押的監獄外遊行，他們在警方注視下高喊「讓卡斯蒂約獲得自由」。

最高法院裁定延押卡斯蒂約後，在利馬抗議的38歲示威者阿拉納（Rolando Arana）說：「我完全不同意秘魯的司法制度，因為每件事都可以拿來買賣。」

稍早41歲的卡蘭沙（Lucy Carranza）說：「總統被綁架了。沒有其他言語可以形容。」

前副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）在卡斯約蒂遭逮捕後立即宣誓就任總統。她昨天宣布全國進入緊急狀態30天，今天請國會批准憲法改革，讓她將原定2026年7月登場的選舉，提前到2023年12月舉行。

民眾抗議期間，秘魯有4座機場因示威而關閉，各地有超過100條道路仍被封鎖。

往返秘魯熱門旅遊景點馬丘比丘（Machu Picchu）的火車停駛，目前仍有數以百計遊客被困在當地。

抗議活動領袖已表示，他們明天將再舉行示威，要求釋放卡斯蒂約、博魯阿爾特下台、國會關閉和舉行新的選舉。

© 2022 AFP