15年電力危機進一步惡化 南非部署軍力護電廠

（法新社約翰尼斯堡17日電） 鑒於南非長久以來的電力危機進一步惡化，國營電力公司艾斯康（Eskom）以及總統府今天表示，當局已開始部署軍隊來保護4處電廠。

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多年來的限電措施早已讓南非這個非洲最工業化國家吃不消；然而，今年停電次數更加頻繁，艾斯康每天均實施數小時的斷電措施。

這間能源公司發布消息說，「艾斯康證實可以證實，SANDF（南非國防軍）已展開部署行動」，艾斯康「4個廠於今天下午接獲國軍部署」。

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）告訴法新社，初步階段每廠部署最少10名軍人。進一步部署行動正在籌備當中。

發言人表示，這一步是因應煤炭及柴油發電廠日益升高的「破壞、偷竊、毀損以及貪腐威脅」。

南非電力短缺的問題已經存在15年，然而限電措施今年達到前所未有的極端境界。

限電措施不僅讓南非損失數億美元的產出，也打亂工商業。

南非民眾一天遭斷電多次，有時一天共11.5個小時無電可用，不滿情緒因此日益升高。

本周稍早，艾斯康執行長狄羅伊特（Andre de Ruyter）宣布辭職，說犯罪行為和貪腐是他嘗試扭轉這間國企所面臨的最大障礙。

© 2022 AFP