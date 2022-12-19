土耳其要求引渡記者換支持入北約 瑞典法院駁回

（法新社斯德哥爾摩19日電） 瑞典最高法院今天駁回安卡拉當局要求引渡土耳其記者肯尼斯的要求。這是土耳其開出支持瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）的交換條件之一。

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瑞典最高法院表示，土耳其要求將「時代報」（Zaman）前總編輯肯尼斯（Bulent Kenes）引渡回國，當中有「許多障礙」。安卡拉當局指控肯尼斯參與2016年推翻土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政權的行動。

法院表示，肯尼斯遭指控的多項罪名在瑞典並不犯法，加上這起事件的政治性質，以及他在瑞典取得的難民身分，使得引渡無法實現。

法官艾斯普（Petter Asp）在聲明中表示，「這名人士可能基於他的政治信仰，而有遭受迫害的危險性。若如此就不該將其引渡」，因此「政府…無法批准引渡要求」。

肯尼斯目前在其他土耳其流亡人士成立的「斯德哥爾摩自由中心」（Stockholm Center for Freedom）工作。

他告訴法新社，他為最高法院的決定感到「高興」，並強調針對他的指控都是「艾爾段政權所捏造」。

土耳其開出同意瑞典加入北約的條件，要求從瑞典引渡數十人，其中艾爾段唯一點名要求的就是肯尼斯。

艾爾段11月初在安卡拉和瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）召開聯合記者會，強調他要引渡遭土耳其通緝的「恐怖分子」，肯尼斯就在名單上。

© 2022 AFP