右翼網路社群助長暴力 歐洲當局示警威脅日增

（法新社海牙19日電） 歐洲刑警組織（Europol）今天警告，右翼極端份子跨國網路社群造成暴力攻擊案的威脅正在增加當中，此前一次行動一共找到超過800例暴力或恐怖主義內容。

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歐洲刑警組織指出，最近在美國與斯洛伐克發生的兩起槍擊案，正「說明暴力右翼極端份子和恐怖活動，在全球擴散的情況令人擔憂」。

歐洲刑警組織在聲明中表示：「做出這些攻擊事件的人參與跨國網路社群，他們受到其他暴力右翼極端份子和恐怖份子的啟發。」

歐洲刑警組織和歐洲聯盟（EU）13個國家及英國的警方15日舉辦活動，列出網上直播、宣言、主張內與極端主義和暴力右翼有關，以及慶祝攻擊活動的內容。

總部設在海牙（The Hague）的歐洲刑警組織在聲明中表示，他們接着把這些內容交給網路服務提供業者，並觀察其反應。

歐洲刑警組織表示，這次活動把831項內容轉給34個相關平台，還說「暴力極端主義和恐怖主義構成的威脅仍在增長」。

歐洲刑警組織點名兩件歸咎於暴力右翼極端主義、可能與網上內容有關的攻擊案。

首先是今年5月，自稱是白人至上主義者的甘德倫（Payton Gendron）在美國紐約州水牛城（Buffalo）殺害10名非裔人士。

第2起案例發生在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）一間同性戀酒吧外，一名「激進的青少年」10月時在那裡槍殺兩名男子，而犯嫌據信是極右政黨知名成員的兒子。

歐洲刑警組織表示，這些攻擊凸顯出他們變得激進的過程中，網路宣傳所發揮的效用，「這顯示網路的濫用，如何持續成為這些暴力右翼份子激進化和被招募的重要一環」。

最近歐洲又增添一起右翼暴力事件的案例，德國本月稍早逮捕25名涉嫌策動政變的人，檢方表示，那些人計畫推翻國家，並建立自己的政府。

反恐專家表示，那群人受匿名者Q（QAnon）等網路上的極右翼陰謀論啟發，而且「堅信」德國受一個需要被推翻的政府治理。

© 2022 AFP