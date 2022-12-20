曾發動2次政變 斐濟「藍波」前總理寶刀未老再執政

（法新社斐濟首都蘇瓦20日電） 外號「藍波」（Rambo）的斐濟前總理拉布卡睽違23年即將重掌總理大位。他原是一名征戰國際的運動員，後來成為職業軍人並2度發動政變，如今再次執政展現寶刀未老。

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南太平洋島國斐濟18日出爐的大選結果，無政黨取得國會過半席次。現任總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）領導的斐濟第一黨（Fiji First）與拉布卡（Sitiveni Rabuka）領導的人民聯盟黨（People's Alliance）所屬聯盟，在55席國會各拿下26席。

關鍵少數黨社會民主自由黨（Social Democratic Liberal Party，SODELPA）今天同意加入拉布卡的聯盟，將他推上總理寶座，這也終結巴依尼馬拉馬長達16年的執政。

拉布卡明年9月就要滿75歲。他的再度上台，證明他對選民仍有相當吸引力。他在今年競選期間，不惜登上短影音平台TikTok來觸及年輕選民。

在拉布卡發布的一支影片中，這位身材精實的70多歲男性身穿運動背心、做完彈力帶訓練後對着鏡頭說：「那天有人問我：『老兄，你還重訓嗎？』我說：『我以前會，但現在我對提高我們國家的標準更感興趣。』」

拉布卡天生有運動細胞，年輕時就是一位很強的全能運動員。他在1974年代表斐濟參加大英國協運動會（Commonwealth Games）的鏈球、鉛球、鐵餅與十項全能比賽項目；他還是橄欖球國家隊前鋒。

拉布卡也在斐濟軍中拚出名聲。他從軍校畢業後加入陸軍，並一路官拜中校。到了1987年，拉布卡帶頭髮動2場政變取得政權，為他贏得「藍波」外號。

拉布卡當時先是讓武裝部隊在他的信號下佔領國會，但之後他不滿政治協商進展方式，於是又發動第2場政變宣告斐濟成為共和國，並由他擔任領導人。

拉布卡退伍後投入政壇，並把他在軍中的嚴肅管理風格帶到國會。他在1992年首度當選總理，直到1999年大選敗給斐濟首位印度斐濟裔總理喬德里（Mahendra Chaudhry）才下台。

到了2006年，巴依尼馬拉馬發動不流血政變取得政權後，他與拉布卡成為政壇死對頭，兩人多年來爭執不休，今年選戰期間也針鋒相對。

2014年斐濟大選，拉布卡並未參與。2018年，他帶領的社會民主自由黨僅以些微差距敗給巴依尼馬拉馬的斐濟第一黨；選前2天，斐濟一個上訴法庭才駁回一起指控拉布卡的貪腐官司。

拉布卡雖在2020年退出社會民主自由黨、另組新黨，但社會民主自由黨如今仍幫助他擊退巴依尼馬拉馬，讓他重返總理辦公室。

© 2022 AFP