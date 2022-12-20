涉險前往西班牙 報告：5年逾1.1萬移民命喪途中

（法新社巴塞隆納20日電） 西班牙非政府組織「步行邊界」（Caminando Fronteras）今天表示，2018年1月至今年11月底，共有超過1萬1200名移民在試圖抵達西班牙途中喪命，平均每天約6人死亡。

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報告指出，移民死亡事件主要發生在經由海路前往西班牙的途中，有些則在試圖穿越西班牙2處北非飛地休達（Ceuta）、麥里亞（Melilla）時遇難。

過去5年死亡的移民中，有超過2/3、約7692人從非洲海岸前往大西洋加納利群島（Canary Islands）的途中喪生，這條路線因洋流強勁，極為危險，並不適合航行，加上滿載移民的小船不牢固；第2危險的是從阿爾及利亞通往西班牙的路線，共有1526人喪命。

其餘移民則是在試圖進入休達和麥里亞時喪命，這2地是歐洲聯盟與非洲唯一在陸地上有交界的地方，吸引許多渴望擺脫貧困和饑餓的移民前往；據步行邊界統計，過去5年有47人死於2飛地邊境。

步行邊界負責人馬勒諾（Helena Maleno）公布報告時指出：「這份報告就這段時間的變化進行分析，我們發現移民遷徙的路線變得愈來愈危險。」

2021年移民死亡人數多達4639人，高居過去5年之冠，佔5年總死亡人數的40%以上；儘管今年統計數字還未納入12月，但2022年的死亡人數明顯降低，約2154人。

遇難者可能死於溺水、途中死亡或在海上失蹤，其中包括1272名婦女和377名兒童，且多數遺體遭大海吞沒找不回，步行邊界譴責國際社會對於拚命尋找失蹤親人的家庭幫助不足。

西班牙是移民抵達歐洲的主要門戶之一，今年迄今已有約3萬人成功抵達西班牙。

© 2022 AFP