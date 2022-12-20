美國反猶太主義升溫 拜登：不會保持沈默

（法新社華盛頓19日電） 美國總統拜登今天在白宮舉辦慶祝猶太人光明節（Hanukkah）的宴會時承諾，面對美國日益增長的反猶太主義，他不會保持沉默。

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法新社報導，拜登站在傳統猶太燈台旁邊說：「我理解你們的恐懼、你們的痛苦和你們的擔心，這種卑鄙和惡毒變得太平常了。」

拜登說：「沉默就是同謀。我們絕不能保持沉默…我不會沉默。美國不會沉默。」

宴會來賓有納粹大屠殺（Holocaust）倖存者布蘭德曼（Bronia Brandman）和德州科利維爾（Colleyville）猶太教堂「貝斯以色列公理會」（Congregation Beth Israel）的拉比塞特隆-沃克（Charlie Cytron-Walker）。貝斯以色列公理會在今年1月發生過人質劫持事件。

根據反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）的統計，美國在2021年發生創新高的2717起反猶太主義行為，內容包括襲擊、言語攻擊和造成財產損失，比2020年增加34%。

美國猶太委員會（American Jewish Committee）是美國歷史最悠久的猶太文宣組織之一。

委員會在報告中說，39%的美國猶太人承認，他們「由於擔心反猶太主義，因此改變自己的行為，限制自己的活動，並隱瞞自己的猶太人身分」。在過去1年中，約有1/4的人成為反猶太主義的受害者。

專家擔心，他們正在目睹反猶太言論被淡化，這一點特別凸顯在肯伊威斯特（Kanye West）等公眾人物身上，肯伊威斯特最近接受訪問時脫口說出，「我喜歡希特勒」。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）

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