塔利班再出手打壓 禁止女生上大學

（法新社喀布爾20日電） 塔利班當局今天下達全國禁令，嚴禁阿富汗女性接受大學教育，延續這個強硬派伊斯蘭組織打壓女性受教權與自由的作為。

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塔利班（Taliban）去年拿下政權時曾保證會以較溫和的方式行事，如今卻不顧國際社會怒吼，對女性生活各個層面加諸更多的限制。

一封有高等教育部長納丁（Neda Mohammad Nadeem）簽名、寄發給所有公私立大學的信函寫說，「通知貴校即刻實施上述的女性教育中止令，直到另行通知」。

不到3個月前，阿富汗全國有數千名年紀不一的女性剛參與大學入學考試，許多立志將來踏上教書或行醫的職涯。

塔利班接管阿富汗政權以來，各大院校即被迫實施新規，包括男女隔離的教室和入口；同時，替女性上課的教授也只能是女性或年紀較大的男人。

阿富汗十多歲女孩大多已被禁止接受中等教育，嚴重限制了大學入學率。

而女性也被逼着離開許多政府公職，或是遭減薪以待在家裡。她們不得在無男性親屬陪同下出門旅行，外出必須全身上下包得密不通風，最理想的裝扮就是套上傳統罩袍波卡（burqa）。

而在11月，女性也被禁止前往公園、遊樂場、健身房以及公共澡堂。

© 2022 AFP