斐濟國會大選 執政黨拒絕認輸

（法新社斐濟首都蘇瓦21日電） 斐濟執政黨今天拒絕接受選舉失利，並表示將爭取當政16年的現任總理巴依尼馬拉馬繼續執政。

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斐濟大選結果18日出爐，無政黨取得國會過半席次。現任總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）領導的斐濟第一黨（Fiji First）與拉布卡（Sitiveni Rabuka）領導的人民聯盟黨（People's Alliance）所屬聯盟，在55席國會各拿下26席。

關鍵少數黨社會民主自由黨（Social Democratic Liberal Party, SODELPA）同意加入拉布卡的聯盟，有意將他推上總理寶座，並終結巴依尼馬拉馬長達16年的執政。

巴依尼馬拉馬所屬的斐濟第一黨是在大選後首度公開發表評論，指稱反對黨之間籌組政府的協議屬非法。

斐濟第一黨秘書長、同時也是斐濟檢察總長的塞德-凱尤姆（Aiyaz Sayed-Khaiyum）說：「總理巴依尼馬拉馬仍然是總理，這一點（大家）要搞清楚。」

法新社報導，現任政府雖然接受巴依尼馬拉馬和拉布卡雙方陣營在選舉中勢均力敵的結果，但將反對派籌組新政府的努力描述成試圖煽動動亂。

塞德-凱尤姆宣稱：「他們在社會上製造不安，他們的動機並不單純，他們的動機不是試圖創造穩定。」

他還表示，在野政黨的結盟協議「在法律上缺乏效力」，並堅持國會必須投票選出新總理。

塞德-凱尤姆說，現任政府將試圖透過爭取社會民主自由黨形成國會多數以瓦解在野聯盟組閣協議，也可能需要舉行新的選舉。

© 2022 AFP