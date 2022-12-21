美提議提供疫苗給中國 幫助遏制COVID-19疫情

（法新社華盛頓20日電） 美國今天提議提供疫苗給中國以抑制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例攀高，稱遏制疫情是為了全球利益着想。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，中國大力推行COVID外交，包括送交國產疫苗至全球各地後，面對常視為對手美國的提議，中國不太可能會接受。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「所有國家讓人民打疫苗並易於篩檢和獲得治療，是很重要的事。」

普萊斯表示：「美國是全球COVID-19疫苗的最大捐助國。我們準備持續支援中國在內的全球各地人民，之外也包括其他COVID相關的衛生援助。」

「這極為關乎全球其他國家的利益。我們的COVID-19疫苗安全有效，且我們已提供全球疫苗，無論是否存在政治分歧。」

普萊斯表示，全球第2大經濟體中國的病例數量激增，已造成人力和經濟成本代價。

他表示：「中國能讓疫情獲得控制不僅對中國重要，對國際社會的持續經濟復蘇也很重要。」

中國發生罕見的公眾抗議後，中共領導高層突然改變抗疫路線，但中國還有很多人民迄今未施打疫苗，尤其是年長者。

中國火葬場工作人員告訴法新社，他們現在難以應付死者激增的情形。

世界衛生組織（WHO）6月指出，中國國藥集團的疫苗施打兩劑後，針對預防有癥狀感染和住院治療的有效率為79%；相較之下，美製莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗的有效率為95%左右。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2022 AFP