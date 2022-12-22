中國疫情延燒 WHO秘書長：非常關注中國最新情況

（法新社日內瓦21日電） 世界衛生組織秘書長今天表示，中國出現前所未見的新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，他「非常關注」中國疫情最新發展，並敦促中國儘快為最脆弱族群接種疫苗。

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WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦每周舉行的記者會上說，他「非常關注中國不斷變化的局勢」。

他呼籲中國提供有關疾病嚴重程度、住院情況和加強照護要求等具體數據。

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，中國加護病房相當忙碌，儘管官方稱患者人數「相對較低」。

自2020年以來，中國實施嚴格的防疫限制，作為清零政策的一部分。但在民眾對嚴格的疫情防控措施感到不滿，中國多個城市爆發抗議後，政府在兩周前結束大部分的防疫措施。

自此之後，確診病例數量激增，引發民眾對特別脆弱的老年人高死亡率感到擔憂。

萊恩說：「在中國，持續報導的是加護病房病患人數相對較少，但據傳聞加護病房人滿為患。」

萊恩補充說：「接種疫苗是因應COVID-19疫情爆發的退場策略。」

© 2022 AFP