曾橫行東南亞南亞 比基尼殺手將獲釋

（法新社尼泊爾加德滿都21日電） 尼泊爾最高法院今天以年事已高、在獄中行為良好為由，下令釋放現年78歲的法國連環殺人犯索布拉傑（Charles Sobhraj）。

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判決書寫說「將他一直關在監獄裡有違囚犯人權」，並說釋放他的另一個因素是他經常要為心臟病治療。

人稱「比基尼殺手」的索布拉傑是Netflix影集「蛇惑」（The Serpent）本尊。

索布拉傑因1975年在尼泊爾首都加德滿都謀殺兩名旅客而在獄中待了19年，法院已下令他在15天內返回法國。

索布拉傑與1970年代其他一連串旅客命案有關，並在印度監獄服刑20年。

他手下的受害者大多是在印度和泰國「嬉皮之路」（hippie trail）自助旅行的年輕西方背包客。

泰國曾於1970年代中期對索布拉傑發出逮捕令，罪名是在巴達雅（Pattaya）的海灘上下藥殺害6名穿着比基尼的女性，索布拉傑因而有「比基尼殺手」之稱。

他也因為很會偽裝騙人而被稱為「毒蛇」，他1980年代中期在印度因謀殺罪服刑，期間曾成功越獄，後來被逮捕並關到1997年，他在印度坐了21年的牢。

他當時一度對獄警下藥而短暫逃出監獄。他後來聲稱越獄是為了延長刑期以免被引渡到泰國，他在泰國因另外5起謀殺案被通緝。

索布拉傑從印度獲釋後返回法國，然後2003年在尼泊爾首都加德滿都的一家賭場被捕，並且被控殺害美國背包客布朗齊（Connie Jo Bronzich），多年後又被判殺害布朗齊的加拿大友人卡瑞艾爾（Laurent Carriere）有罪。

索布拉傑自2003年起就一直在加德滿都戒備森嚴的監獄服刑。尼泊爾最高法院今天下令釋放他，並將他驅逐出尼泊爾。

© 2022 AFP