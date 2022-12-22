美確認崔西任駐俄羅斯大使 終結3個月空窗期

（法新社華盛頓21日電） 美國聯邦參議院今天確認精通俄語的職業外交人員崔西擔任美國駐俄羅斯大使，在美俄關係因烏克蘭戰事緊繃之際，終結了3個月的駐俄大使空窗期。

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參院今天以93對2票確認了現任美國駐亞美尼亞大使的崔西（Lynne Tracy）擔任駐俄大使。崔西曾是美國駐莫斯科使節團第二號人物，如今將成為接掌此一外交要職的首位女性。

這項人事任命表決完成數小時後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於美國國會發表演說。這是澤倫斯基自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月揮軍入侵烏國以來，首度踏出國門。

參院外交委員會主席、參議員梅南德茲（Bob Menendez）說：「雖然蒲亭持續推進這場殘酷的戰爭，我們仍需要一位能在莫斯科代表我們的大使。」

梅南德茲在參院議場表示：「面對一個充滿敵意的政府，崔西有勇氣履行職責，並在克里姆林宮的高牆外代表美國。」

崔西填補前駐俄大使蘇利文（John Sullivan）卸任後的空缺。由於總統拜登試圖不讓錯綜複雜的外交管道受到動搖，蘇利文是拜登上任後少數獲留任的前總統川普任命人士之一。

蘇利文9月因愛妻羅德里格斯（Grace Rodriguez）重病辭官，卸任隔日妻子便因癌症與世長辭。

在俄羅斯2月入侵烏克蘭前，美俄關係早已變調；華府抱怨莫斯科當局在美方人員部署上的種種限制，已讓美國使館人力方面縮編至最基本人員。

© 2022 AFP