NASA宣告 服役4年洞察號火星探測器

（法新社華盛頓21日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，已在火星表面運作約4年的火星探測器「洞察號」（InSight）正式除役。

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洞察號2018年11月底登陸火星，目的是偵測地球以外的行星地震，幫助科學家們了解火星內部結構，任務年限也從最初的2年延長至4年。

洞察號當時降落在火星赤道以北廣闊且相對平坦的埃律西昂平原（Elysium Planitia），讓科學家們對火星的內部結構有新的認識。

洞察號的主要成就之一，是證實火星仍存在地震活躍現象，記錄超過1300次「火星地震」（Marsquake），同時測量到隕石撞擊產生的地震波。

NASA曾於10月下旬預估洞察號將於幾周內壽終正寢，原因是供應洞察號電力的太陽能板上堆積的灰塵愈來愈厚，耗盡電池充電能力。

鄰近洛杉磯的NASA「噴氣推進實驗室」（JPL），任務控制員宣告這項任務結束，因為控制員已連續2次嘗試與洞察號重新建立無線電聯繫都失敗，這是洞察號太陽能電池電力耗盡跡象。

NASA曾於10月下旬預估洞察號將於幾周內壽終正寢，原因是供應洞察號電力的太陽能板上堆積的灰塵愈來愈厚，耗盡電池充電能力。

NASA表示為慎重起見，噴氣推進實驗室工程師將繼續監控洞察號的訊號，但成功機會渺茫；洞察號最後一次與地球通訊已是12月15日。

© 2022 AFP