WTO：美將香港進口貨標記為中國貨 違反貿易規定

（法新社華盛頓21日電） 世界貿易組織（WTO）今天裁決，美國將香港進口貨物標記為來自中國，是違反國際貿易規定。華府拒絕接受這項裁決。

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法新社報導，北京2020年對這個金融中心實施國安法後，前美國總統川普政府將香港貨物標示為「中國製造」，世貿組織對此做出上述裁決。

川普藉撤除對香港特殊貿易特權作為報復，之後美國海關當局表示在此區製造的貨物會被標示為中國製造，結果引發爭端。

香港聲稱，此舉忽視他們身為世貿組織單獨成員的地位，違反貿易規定。

世貿組織解決爭端機構成立的小組今天表示，根據全球貿易規定，標示原產地的要求「並不合理」。

WTO小組報告指出，美國「沒有證明這種具爭議的局勢已構成國際關係緊急情況」。

小組表示，美國的標示要求給予香港貨物「較差」待遇，還稱其他國家的商品使用自己的名稱而不是其他WTO成員的名稱。

這項裁決今天引起華府劇烈反應，美國貿易代表署發言人霍奇（Adam Hodge）指出，美國「強烈反對（這個小組報告）有缺陷的解釋和結論」。

霍奇表示，美國是在回應中國「十分令人擔憂的行動」，美國的國安利益受到威脅。

他說，美國不打算因這份報告而撤除標示要求。

霍奇指出：「WTO爭端解決機制不能審議國安問題，且WTO無權事後評論成員對其認為是威脅的回應能力。」

美國過去承認香港半自治地位，因此對香港貨物的待遇不同於中國其他地區。

然而，在北京對香港實施國安法後，前美國總統川普矢言這種情形會改變。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2022 AFP