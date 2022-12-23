巴黎槍擊案3死4傷兇嫌動機不明 法國當局調查中

（法新社巴黎23日電） 法國檢警表示，巴黎市中心今天發生槍擊案，造成3人喪生、4人受傷，60多歲的兇嫌已被逮捕。

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兇嫌犯案動機不明，傷者中有2人傷勢嚴重，事發地點在巴黎第10區恩根路（Rue d'Enghien）。

警方消息人士對記者透露：「開槍兇嫌已被逮捕，槍械在手，危險結束了。在目前這個階段，此人犯案動機依然不明。」

正午前不久發生的這起槍擊案在事發街區引起了恐慌，這是個熱鬧的商店、餐廳和酒吧區。當地居民布日南（Emmanuel Boujenan）告訴記者，行兇男子在一家髮廊被捕。 布日南描述：「大家一陣恐慌，朝警察呼喊並指着髮廊說，『他在那裡，他在那裡，進去吧』」

他還說，看到有2人倒在髮廊地板上，腿部有傷。

要求不具名的一位店主告訴記者，她聽到7、8聲槍響，並說「當時一陣恐慌，我們關起大門並鎖上」。

巴黎檢察署指出，目前已展開調查，「一名年齡介於60到70歲的男子已被逮捕扣押」，還說「正在查證此人身份」。

槍擊消息傳出後，巴黎市人心惶惶。自2015年以來，當地一再發生伊斯蘭恐怖團體攻擊事件。此外，巴黎偶爾也會爆發幫派暴力事件。

© 2022 AFP