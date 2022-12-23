布林肯計畫出訪中國 請求協助勸服北韓談判

（法新社華盛頓22日電） 北韓接二連三發射飛彈加劇緊張局勢後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天指出，將尋求中國協助勸說北韓坐下來談。

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法新社報導，布林肯計畫明年初訪問北京，成為4年多來首位訪問中國的美國外交首長。他說，將與中國討論如何「嘗試說服北韓轉變態度」。

布林肯在記者會上指出：「我們已說得非常清楚，現在依然是如此，我們對無先決條件的外交抱持開放態度。我們仍致力於見到朝鮮半島非核化。」

他說：「今日北韓未在此基礎上推動（非核化），但仍有其可能，我認為中國能發揮作用，幫助事情往這個方向進展。」

然而布林肯強調，美國將對北韓「強力執行」制裁，並與日本和南韓等盟友密切合作，「抵禦任何侵略行動」。

北韓把其唯一盟友中國當作靠山，但北京對金正恩的極權政權有多大影響力，專家看法分歧。

金正恩曾與前美國總統川普舉行過3次備受矚目的會談，緩和了雙方的緊張關係，但未達成持久協議。

北韓對拜登政府提議的較低層級會談不感興趣，近期也再度測試射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

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