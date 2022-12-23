斐濟當局派軍隊上街 在野黨控製造恐懼與混亂

（法新社斐濟首都蘇瓦23日綜合外電報導）斐濟在野黨今天指控政府敗選後為戀棧掌權，把軍隊派到首都街頭製造「恐懼和混亂」。2006年軍事政變上台執政的斐濟總理巴依尼馬拉馬，在14日大選後拒絕認輸。

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記者在巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）宣布將動員軍隊維持「法律與秩序」的隔天，目睹少量軍車在街上巡邏；在人們趕辦耶誕採購時，場面卻顯得平靜。

12月14日的大選讓同為政變領袖出身的前總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）所率的在野聯盟取得足夠席位組成聯合政府。

拉布卡出任下屆總理須經國會任命，但總理巴依尼馬拉馬的盟友卻將國會會期延宕，與此同時，巴依尼馬拉馬則引述未經證實的報導稱選後出現種族暴力，作為部署軍隊以及「履行職責」保衛斐濟安全的理由。

許多斐濟民眾擔心，政府聲稱的種族暴力和軍事部署，都是為「悄然發動政變」找藉口。

拉布卡今天批評政府聲稱選後種族主義加劇，他說高級政府官員正在「散布恐懼和混亂」並「試圖拿種族界線引爆國家」。

斐濟是由300多個南太平洋島嶼組成的國家，人口主要為印度裔斐濟人，內鬥暴力過去就是當地一大問題。

不過拉布卡聲稱高級警官證實，「這些針對印度裔斐濟人投擲石塊的說法是捏造出來的」。

部分斐濟人轉而在社交媒體駁斥政府聲稱分裂和動蕩的說法，他們使用#FijiIsUnited標籤（hashtag），貼出自己與其他族裔朋友的照片，傳達團結、平凡的訊息，證明生活一切如常。

© 2022 AFP