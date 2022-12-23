日本11月通膨漲3.7% 1981年以來最快

（法新社東京23日電） 日本官方今天公布數據顯示，11月物價上漲創1981年以來最快速率，有部分原因是能源成本攀升所導致。

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日本總務省發布的資料顯示，11月不包括波動較大的生鮮食品在內的核心消費者物價，較上年同期上漲3.7%。

加工食品漲幅最大，但電價和冷氣機等耐久財價格也上漲。汽油價格則因政府補貼呈緩和漲勢。

日本11月通膨數字遠低於美國、英國和其他國家，但遠超過日本央行所設定的2.0%長期目標。即使不包括生鮮食品和能源價格，物價指數上漲2.8%。

自年初以來，主要核心消費者物價指數（CPI）持續上升，迫使日本央行調整了長期實施的貨幣寬鬆政策。

美國聯準會（Fed）和其他國家央行今年來已大幅調升利率以因應通膨高漲。

而日本，自1990年代以來一直在低通膨和通縮之間擺盪，貨幣政策反其道而行，當局讓利率繼續維持超低水準，以力圖重振經濟。

由於日本央行和美國聯準會採取截然不同的作法，致使今年來日圓兌美元彙率貶值，從3月的115日圓左右兌1美元，一度貶至151日圓兌1美元。

不過，最近由於日本政府幹預，日圓回升一些。

本周，日本央行令人震驚地調整其超寬鬆貨幣政策，促使日圓迅速走強。

雖然日本此次調整還未到升息的程度，但分析師表示，這可能有助遏止日圓貶值走勢，日圓貶值已開始影響日本大眾消費，他們早已為物價上揚、帳單攀漲而辛苦支撐着。

SMBC日興證券公司（SMBC Nikko）資深經濟家宮前耕也（Koya Miyamae）表示，短期內物價還可能繼續上漲。（譯者：紀錦玲）

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