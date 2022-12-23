禁女性讀大學 阿富汗當局稱女學生未遵守服裝規定

（法新社喀布爾22日電） 阿富汗塔利班政府高等教育部長納丁今天表示，阿富汗近日禁止女性接受大學教育，是因為女學生都不遵守當局指示，其中包括合宜的服裝規定。

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阿富汗前幾天宣布的女性就讀大學禁令，是塔利班（Taliban）去年8月再度掌權以來，對阿富汗女權實施的最新限制措施。

這項禁令馬上引起世界各國反彈，包括數個穆斯林國家，他們視此舉違反伊斯蘭教，七大工業國集團（G7）也指出，禁止女性上大學可能構成「違反人道罪」。

但塔利班政府的高等教育部長納丁（Neda Mohammad Nadeem）今天堅稱，女學生無視伊斯蘭教的指示，包括該穿什麼服裝，或是外出時須由男性親屬陪同。

納丁接受國營電視台訪問時說：「阿富汗伊斯蘭大公國高等教育部的女性教育相關指示已通過14個月，遺憾的是，沒有人落實遵守。」

「她們穿的就像要去參加婚禮。那些從家裡出來上大學的女孩子，也沒有遵守配戴希賈布頭巾（hijab）的規定。」

納丁還指出，一些科學科目不適合女性讀。他說：「工程、農業和一些其他課程，無助於維護女學生的尊嚴和榮譽，也跟阿富汗文化格格不入。」

© 2022 AFP