稱梅根應遊街示眾惹議 英國太陽報後悔刊文

（法新社倫敦23日電） 英國「太陽報」（The Sun）上周刊登名嘴克拉克森評論哈利王子妻子梅根的專欄文章，內容提到他夢想梅根被拉去遊街示眾，引來2萬多人投訴。「太陽報」今天為了刊登此文深表後悔。

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克拉克森（Jeremy Clarkson）曾主持英國廣播公司（BBC）節目「頂級跑車秀」（Top Gear），享有高知名度。他在替太陽報撰寫的文章中說，他「厭惡」梅根（Meghan），夢想着有一天，「她赤身裸體被拉到英國每一座小鎮遊街示眾，群眾高喊『可恥』，並朝她潑糞」。

超過2萬人向英國「獨立新聞標準組織」（Independent Press Standards Organisation）投訴，數字創下歷來最多紀錄，還有許多知名人士批評這篇文章，包括作家浦爾曼（Philip Pullman）與倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）。

克拉克森的文章是回應哈利夫婦最近在影音串流平台Netflix推出的紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan），太陽報網站後來將文章撤下。

太陽報在網站聲明中表示：「我們後悔在太陽報刊登這篇文章，我們真誠地道歉。」太陽報補充說，這篇文章也會從檔案中撤除。

經克拉克森要求，太陽報已於19日自網站撤文。克拉克森在推特（Twitter）發文說，他「不太得體地提到『權力遊戲』（Game of Thrones）場景，惹得許多人不快」。

他又說：「造成這麼大的傷害，我很震驚。未來我會更謹慎。」

熱門影集「權力遊戲」的着名場景之一是，一名女性角色被迫裸體「遊街示眾」，沿途有民眾朝她丟垃圾。

太陽報表示：「專欄作家的文章純屬個人意見，但身為出版方，我們知道言論自由伴隨着責任。」

在Netflix紀錄片中，哈利與梅根指責愛挖八卦的英國小報懷有種族歧視、企圖「打垮」梅根，還在一波具有針對性的行動中害得梅根流產。

© 2022 AFP