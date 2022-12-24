英國查驗護照人員罷工 公務員和軍方撐住機場順暢

（法新社倫敦23日電） 英國公部門爭取調薪的行動持續升級，查驗護照人員發起罷工。當局原本擔心機場會出現混亂情況，但今天派出軍方人員暫時代理查驗，將罷工影響減到最小。

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在耶誕假期周末之前，約有25萬名旅客預定抵達6座受英國邊境檢查署（Border Force）人員罷工影響的機場。

有關單位已警告旅客可能遇到長時間延誤情況，但倫敦蓋維克（Gatwick）和希斯羅（Heathrow）機場都表示，在政府調派軍方和公務人員後，證照查驗大廳運作正常。

旅客季柏克維特（Lucy Zilberkweit）鬆了口氣，她在推特上發文說：「剛降落希斯羅機場，從未見過這種由（英國）內政部和軍方執行入出境管制的效率…通關超快！」

英國6座機場和南部紐黑文（Newhaven）港口約1000名人員參與英國公共和商業服務工會（Public and Commercial Services Union, PCS）主辦的罷工行動。6座機場分別為希斯羅、伯明罕（Birmingham）、卡地夫（Cardiff）、蓋維克、格拉斯哥（Glasgow）和曼徹斯特（Manchester）機場。

除12月27日外，他們在今年所剩天數里會每天罷工；本周也有護理師和救護車人員的罷工行動。

鐵路人員24日下午將再次罷工直到27日清晨，而公路和郵政人員也在罷工中。

© 2022 AFP