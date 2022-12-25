戰爭帶來劇變 烏克蘭女力撐起一片天

（法新社烏克蘭尼古拉耶夫市25日電） 莫斯科派兵攻打烏克蘭的那一天，烏克蘭南部尼古拉耶夫市的塔拉諾娃毅然決定從軍，捍衛自己的家鄉。

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50多歲的前營造業經理塔拉諾娃（Svitlana Taranova）說：「我在2月24日上午11時和領土防衛部隊簽下合約…這是唯一可行的決定，不是犧牲。」

在東方70公里處的赫松（Kherson）遭俄軍佔領後，尼古拉耶夫市也很快地陷入險境。

俄軍若要拿下黑海運輸樞紐敖德薩（Odessa）必先奪下尼古拉耶夫市；因此，尼古拉耶夫市成了俄軍猛烈炮火攻擊的目標。

目前在步兵部隊服役的塔拉諾娃說：「剛開始，我很怕集束炸彈。每次爆炸，心理就一陣緊張。」

後來，恐懼轉變成決心。「我現在不覺得有必要躲起來。我只想要復仇。」

塔拉諾娃在戰場和俄軍交戰的同時，尼古拉耶夫市其他女性也以不同方式貢獻一己之力。

41歲的麵包店員工妮丘克（Svitlana Nitchouk）說：「我們這裡也是奮戰不懈，我們供應士兵食物。」

另一名30多歲的資訊科技業者先把女兒安置在相對安全的烏克蘭西部地區後，定期返回尼古拉耶夫市，將網路集資購買的車輛或軍事裝備送給作戰的士兵。

音樂學者柯爾基娜（Julia Kirkina）則是每周五在一家餐廳演奏鋼琴和唱歌。

「音樂是治療精神的良藥之一，我的演唱幫助人們保持冷靜和樂觀。」

11月13日烏軍收復赫松後，尼古拉耶夫市不再是戰爭的前線，但當地已有150多位居民喪生和700人受傷。

在30萬至50萬名的居民逃亡、4/5的婦女逃離家園之後，尼古拉耶夫市已然成為一座幾乎是純男性的城市。

心理分析師維克托羅夫納（Irina Viktorovna）指出，儘管日益處於弱勢，但尼古拉耶夫市的女性拒絕認為自己是受害者。

「她們沒時間恐慌和迷失。」但她也坦承有些崩潰的案例。

自從俄軍鎖定攻擊民間基礎建設後，尼古拉耶夫市就跟國內其他地方一樣，缺水、缺電，缺暖氣是家常便飯。

過去是美髮師的薩威茲卡（Aleksandra Savitska）現在和夫婿一起在一個非政府組織服務，負責配送食物和補給品給士兵和平民。

在她上傳IG的影片中，可以看到25歲、住在赫松的薩威茲卡戴上頭盔、穿上防彈背心，完成了發送食物和衛生用品的任務。

「我的生活發生劇變，過去我的工作是將女性打扮地很漂亮。如今我是名志工，這是我現在的工作。」

© 2022 AFP